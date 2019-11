Soldat von Hunden getötet: Tiere bleiben in Quarantäne .

Die beiden Belgischen Schäferhunde, die in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt einen 31-jährigen Hundeführer getötet hatten, bleiben weiter in Quarantäne. Die amtsärztliche Beschau der Tiere ist laut Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium abgeschlossen. Der Befund auf Tollwut war negativ.