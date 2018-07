28 Hunde sind im Tierschutzhaus an der B54 untergebracht, dazu kommen viele Katzen, die ein neues Zuhause suchen. Wie etwa Kater „Fuzzi“: „Sein Besitzer ist leider verstorben, wir suchen ein Haus mit Garten“, sagt Tierschutzhaus-Leiterin Renate Wolfger. Damit die Tiere optimal versorgt werden können, braucht es Einnahmen. Die kommen unter anderem aus dem Erlös des Sommerheurigen, der am Wochenende ansteht: Am 27. (ab 18 Uhr), 28. (ab 11 Uhr) und 29. Juli (10 bis 14) gibts Festzelt und Musik sowie Speis und Trank.