Das erste Training am Freitag dominierte der Tscheche Martin Sonka. Die Fans erwartet mit einem packenden WM-Fight und Side Events in der Luft und am Boden ein Österreich-Gastspiel, das sich auch zahlreiche prominente Sportler nicht entgehen lassen werden. Am Samstag steigt das Qualifying und am Sonntag wartet mit dem Rennen das Highlight des Motorsport-Wochenendes für die Athleten, Teams und vor allem natürlich für die Fans. Tickets können sich Racing-Freunde noch unter www.redbullairrace.com oder vor Ort an den Tageskassen sichern!