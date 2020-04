Ab 1. Mai startet in ganz Österreich die nächste Phase der Rücknahme der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. So werden unter anderem die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben, Geschäfte dürfen nunmehr alle wieder öffnen, die Rückkehr der Kinder in die Schulen steht bevor und auch für die Gastronomie wurde mit dem 15. Mai bereits ein Öffnungsdatum fixiert.

Auch in Wiener Neustadt werden die Maßnahmen der Stadt gelockert - ein Überblick:

„WIR Neustadt – Helpline“

Das Einkaufstelefon der Stadt Wiener Neustadt 0 26 22 / 373 – 757 wird weiterhin betrieben.

wird weiterhin betrieben. Die Zeiten werden – aufgrund der gesunkenen Anrufe – ab 4. Mai auf Montag – Freitag, 8 – 12 Uhr, reduziert.

Spielplätze ab 1. Mai wieder geöffnet

Alle Spielplätze der Stadt sind ab 1. Mai wieder frei nutzbar.

Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen sind weiterhin einzuhalten.

Parteienverkehr im Neuen Rathaus

Ab 4. Mai gibt es im Neuen Rathaus nicht nur am Dienstag (8 – 12 Uhr), sondern auch am Donnerstag (ebenfalls 8 – 12 Uhr).

Eine telefonische Voranmeldung unter 0 26 22 / 373 – 0 ist zwingend notwendig.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist vorgeschrieben.

Das Alte Rathaus inkl. Infopoint bleibt vorerst geschlossen.

Pläne für Freibad-Saison

Gemäß Vorgaben der Bundesregierung dürfen Schwimmbäder ab 29. Mai öffnen.

Genaue Verhaltensregeln dafür werden noch festgelegt.

Das Akademiebad ist bereits betriebsbereit und wird die Saison am 29. Mai beginnen.

Beim neuen Erlebnisfreibad bei der „Aqua Nova“ erfolgt Mitte Mai die bäderhygienische Abnahme der Anlagen, danach sollte einer Inbetriebnahme nichts mehr im Wege stehen.

Für Hallenbäder gibt es noch keine fixen Aussagen der Regierung.

Fazit: Akademiebad, Aqua Nova & neues Erlebnisfreibad werden für 29. Mai betriebsbereit sein. Die Stadt wartet hier auf weitere Vorgaben der Bundesregierung zum Betrieb von Bädern.

Kurzparkzonen in der Innenstadt

Die Kontrollen der Kurzparkzonengebühr in der Innenstadt bleiben bis 15. Mai ausgesetzt, wenn die Flächen nicht von Bediensteten oder Anrainern zugeparkt werden.

Ab Montag, 18. Mai, wird wieder ganz normal kontrolliert.

Für Abholungen im Zuge von Covid (Speisen, Medikamente, etc.) sind Zufahrten zum Hauptplatz gestattet.

Kindergärten

In den Landeskindergärten und den städtischen Tagesbetreuungseinrichtungen bleibt bis inklusive 15. Mai alles wie bislang. Für Kinder, die nicht im privaten Bereich betreut werden können, gibt es eine Betreuungsmöglichkeit.

Ab 18. Mai haben die Kindergärten wieder geöffnet, wobei jedoch der Fokus auf die Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr und jene mit Förderbedarf liegt. Alle anderen sollen – wenn irgendwie möglich – weiterhin zu Hause betreut werden.

Geplant ist, Kleingruppen für 5 bis 7 Kinder zu installieren.

Das Betreten des Kindergartens durch die Eltern ist grundsätzlich nicht gestattet.

Pflichtschulen

18. Mai: Öffnung der Volkschulen, Neuen Mittelschulen und Sonderschulen

3. Juni: Polytechnische Schule wieder geöffnet

Die Regelungen zum Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz und zur Hygiene werden gemäß der Vorgaben des Bildungsministeriums umgesetzt.

Die Erziehungsberechtigten werden ersucht, ihr Schulkind mit einem Mund-Nasen-Schutz auszustatten.

Das Betreten der Schulen durch die Eltern ist grundsätzlich nicht gestattet.

Städtische Höhere Schulen

In der HLW und der HLM/BAfEP beginnt der Unterricht für die Matura- und Abschlussklassen am 4. Mai.

Die restlichen Schüler dieser Schulen folgen dann nach Pfingsten (3.6.).

Die Regelungen zum Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz und zur Hygiene werden gemäß der Vorgaben des Bildungsministeriums umgesetzt.

Die Schüler werden ersucht, einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mitzunehmen.

Das Betreten der Schulen durch die Eltern ist grundsätzlich nicht gestattet.

Musikschule

Der Musikschulbetrieb in der Josef Matthias Hauer-Musikschule startet voraussichtlich am Montag, dem 18. Mai.

Die Regelungen zum Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz und zur Hygiene werden derzeit gerade in einem Leitfaden des Musikschul-Managements erarbeitet, der bis nächste Woche vorliegen soll.

Bibliothek im Zentrum

Die Bibliothek im Zentrum am FH-City Campus öffnet ab Montag, 4. Mai.

Die Vorbestellung der Medien erfolgt entweder online ( wn.on.worldcat.org ) oder telefonisch (Montag bis Freitag, von 10 – 14 Uhr, unter der Vorbestell-Hotline 02622 / 89 084 - 134 ), die Abholung der Medien ist von Montag bis Freitag, von 10 bis 14 Uhr, möglich.

) oder telefonisch (Montag bis Freitag, von 10 – 14 Uhr, unter der Vorbestell-Hotline ), die Abholung der Medien ist von Montag bis Freitag, von 10 bis 14 Uhr, möglich. Am Servicepoint der Bibliothek im Zentrum können Nutzerinnen und Nutzer die vorbestellten und von der Bibliothek im Zentrum bereitgestellten Medien kontaktlos via Selbstausleihe ausleihen.

Schüler-Verstärkerlinien des Verkehrsbetriebs

Die so genannten „Schüler-Verstärker“ des Verkehrsbetriebes – also jene Linien, die am Morgen und um die Mittagszeit eingeschoben werden, um den Schulverkehr abzuwickeln, werden ab 18. Mai wieder den Betrieb aufnehmen.

Generell bleiben die Vorsichtsmaßnahmen in den Bussen aufrecht – Einstieg nur hinten, Tickets nur im Vorverkauf und Abstand zum Fahrer halten.

Begräbnisse

Gemäß der Vorgaben der Bundesregierung sind zu Begräbnissen ab dem 1. Mai jeweils 30 Personen zugelassen.

Aufrecht bleiben derzeit – neben dem Kultur-, Veranstaltungs- und Sportbereich – noch folgende Maßnahmen der Stadt: