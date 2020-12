Die Stadt hat in diesem Jahr eine Offensive bei der Restaurierung ihrer Denkmäler gesetzt. Gleich fünf Projekte wurden dabei in Angriff genommen. Prominentestes Denkmal war dabei mit Sicherheit die „Spinnerin am Kreuz“ im Walther von der Vogelweide-Park, die einer Generalsanierung unterzogen werden musste.

„Auch wenn die Spinnerin am Kreuz dabei das weithin sichtbarste Zeichen ist, so sind auch alle anderen Restaurierungsarbeiten nicht minder wichtig, um unsere Denkmäler in Schuss zu halten. Wiener Neustadt hat eine große Geschichte und diese zeigt sich nicht zuletzt auch in der Vielzahl der Denkmäler im Stadtgebiet“, so SPÖ-Vizebürgermeister und zuständiger Stadtrat Rainer Spenger. Restauriert wurden:

Spinnerin am Kreuz: Die gotische Wegsäule wurde aus statischen Gründen generalsaniert. Die Fertigstellung erfolgte Ende November.

„Flamme“ am Friedhof: 1926 für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges errichtet, gilt die „Flamme“ als Denkmal für die gefallenen Soldaten beider Weltkriege. Es erfolgte eine Vorfestigung der Steinteile, danach wurde die „Flamme“ mit einem Niederdruck- und Wirbelstrahlverfahren vollflächig gereinigt und abschließend mit einer Natursteinlasur geschlemmt.

„Mosesbrunnen“ am Domplatz: Der von Ernst Fuchs gestaltete Brunnen vor dem Dom wurde generalsaniert. Das Projekt wurde im Oktober fertiggestellt. Außerdem erhält der Brunnen eine neue Einhausung.

„Dreifaltigkeitssäule“ am Josefsplatz: Die inmitten des Josefspark stehende Säule wurde im Herbst einer Sanierung des Postaments nach Vandalismusschäden unterzogen.

Denkmal vor der „Serbenhalle“: Das Gedenkschild an der Pottendorfer Straße wird noch vor Jahresende neu gestaltet.