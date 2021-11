Spital & Pflegezentrum: Protest gegen Überlastung und Personalmangel

Passend zu ihrer Botschaft "Es ist fünf nach Zwölf!" hielten heute, Mittwoch, um exakt 12:05 österreichweit Bedienstete in Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufen eine Protestaktion ab.

Hunderte Spitals-Mitarbeiter protestierten auch im Wiener Neustädter Landesklinikum gegen die aktuellen Zustände. "Wir haben zwar die Betten, aber nicht mehr ausreichend Personal", kritisierte Betriebsrätin Gerlinde Buchinger. Verlesen wurde neben der Petition "5 nach 12" auch ein Brief einer Krankenhaus-Mitarbeiterin an dem Betriebsrat, in dem die dramatischen Zustände im Krankenhaus thematisiert werden.

Viele Mitarbeiter seien ausgebrannt und erschöpft. Das liege aber nicht nur an Corona, sagt ein Pfleger im Gespräch mit der NÖN, am Spitals-Personal werde schon seit Jahren gespart. Die Krankenhausmitarbeiter erhoffen sich vom landesweiten Protest eine Reaktion von der Politik, ansonsten werde es weitere Aktionen geben, heißt es seitens des Betriebsrats.

Eine weitere Protestkundgebung mit rund 50 Teilnehmern gab es vor dem Landespflegeheim. "Seit Jahren weisen wir auf die Überlastung und den Personalmangel hin. Die Corona-Pandemie hat viele Probleme noch verschärft, zahlreiche Kollegen sind ausgebrannt", sagt Franz Hahn, der Betriebsratsvorsitzende des Pflege- und Betreuungszentrums, im Gespräch mit der NÖN. Was er sich von der Politik wünschen würde? "Dass man uns zuhört, dass man uns wahrnimmt - und dass es eine echte Wertschätzung gibt!"

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie auch in der kommenden Ausgabe der Wr. Neustädter NÖN.