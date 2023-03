SPÖ-Chef Spenger fordert Mietpreis-Bremse für Neustädter Wohnungen

450.000 Menschen in ganz Österreich könnten sich ihre Miete nicht mehr leisten, so SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger: „Viele davon wohnen auch in den rund 2.000 Wiener Neustädter Gemeindewohnungen.“

Spenger sieht den Bund in der Pflicht: „Die türkis-grüne Regierung muss im Nationalrat Farbe bekennen und endlich die Mietpreisbremse beschließen. Die Menschen dürfen nicht im Stich gelassen werden!“

Im April drohe eine neue Steigerung bei Richtwert- und Kategoriemieten, warnt Spenger. In Zeiten allgemeiner Teuerung sei das nicht akzeptabel. „Viele Menschen sind schon in den vergangenen Jahren finanziell am absoluten Limit gewesen. Wenn dann die Lebenshaltungskosten und die Mieten ungeplant immer weiter steigen, geht sich das irgendwann nicht mehr aus, da ist irgendwann Schluss.“

Könnte die Stadt nicht zumindest bei den Gemeindewohnungen eingreifen? Ja, sagt Spenger, der Gemeinderat könnte das theoretisch beschließen. Zwei Punkte sprechen aus seiner Sicht aber dagegen: Erstens „reden wir da über eine stattliche Summe“. Zweitens „hätte die Stadt nur bei Gemeindewohnungen eine Handhabe, nicht bei den anderen, also privat vermieteten Wohnungen. Deswegen ist für mich klar, dass in einem ersten Schritt der Bund gefragt ist, etwas zu tun.“

