An der Spitze ist der Neustart mit Rainer Spenger als designiertem neuen Parteichef bereits vollzogen; im Gemeinderatsklub, wo acht von elf Mandataren neu sind, ebenso. Jetzt machen sich die Genossen daran, die Stadtpartei von Grund auf neu aufzustellen: „Es darf kein Tabu geben, wir werden in den kommenden Monaten alles hinterfragen, auch liebgewordene Traditionen und scheinbar heilige Kühe“, sagt Vizebürgermeister Rainer Spenger.

Die SPÖ hat in den vergangenen Jahren in der Stadt nicht nur Wahlen und Macht verloren: Auch die Zahl der Funktionäre und Mitglieder sinkt – letztere ist von rund 4.000 im Jahr 2005 auf aktuell 1.570 geschrumpft. „Wann, wenn nicht jetzt, sollen wir einen Neuanfang starten?“, fragt Spenger.

„Nachschärfen und neu aufstellen“

Im Sommer 2021 soll es einen „Reformparteitag“ geben. Bis dahin soll Michael Rosecker, unterstützt von Marie Grüner und Michael Wilczek, ausloten, wie sich die Stadtpartei neu aufstellen muss, um eine Trendumkehr zu schaffen. Auch erfahrene Genossen sollen eingebunden werden, man stehe mit allen Alt-Bürgermeistern in Kontakt, sagt Spenger, um sich Rat zu holen.

„Die SPÖ gibt sich Reflexionsraum und Reformzeit“, sagt Rosecker: „Jetzt sind Mut in der Analyse, Fantasie in der Projektentwicklung und Visionen bei den Zielsetzungen gefragt. Wir werden uns genau anschauen, wo wir nachschärfen und wo wir uns neu aufstellen müssen.“ Dabei gelte der Grundsatz „Wir sind die Reform“, sprich: „Es soll und darf keine Reform sein, die von oben verordnet wird“, so Rosecker.

Ein Punkt, bei dem es schon in den kommenden Monaten Änderungen geben soll, betrifft die Professionalisierung der politischen Kommunikation: „Hier hat sich gezeigt, dass wir Mängel haben“, sagt Rosecker.

Zweiter Schwerpunkt ist die „Beteiligungsorientierte Basisarbeit“: Man will näher am Bürger, näher an den Themen und Problemen in den Stadtvierteln dran sein. Spenger: „Wir wollen am Puls des Stadtlebens gemeinsam mit den Bürgern an Zukunftsfragen arbeiten.“

„Einmal Partei, immer Partei spielt‘s nicht“

Drittens sollen die Parteistrukturen an die Zeit angepasst werden. Hier soll auch geklärt werden, ob die traditionelle Organisation in Sektionen, wie sie die Stadt-Partei bis heute beibehalten hat, heutzutage noch zeitgemäß ist.

Was die SPÖ unter anderem braucht: Neue, vor allem auch jüngere Mitglieder – und Menschen, die sich auch ohne Parteibuch beteiligen. „Dass sich junge Leute nicht für Politik interessieren, stimmt nicht“, sagt Rosecker. Wohl aber habe sich der Zugang zur politischen Beteiligung geändert: „Früher war es selbstverständlich, zu einer Partei zu gehen – weil die Eltern dabei waren oder weil man etwas gebraucht hat. Heute wollen sich junge Leute für Anliegen engagieren, die ihnen wichtig sind. Einmal Partei, immer Partei – das wird es nicht mehr spielen.“