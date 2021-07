Die SPÖ Bezirksorganisation Wiener Neustadt trauert um den ehemaligen Abgeordneten zum Nationalrat und SPÖ Bezirkssekretär Hermann Hessl, der am 21. Juli, verstorben ist. Bezirksvorsitzender Reinhard Hundsmüller: „Hermann Hessl war ein engagierter Sozialdemokrat. In seinen Funktionen als Gemeinde- und Stadtrat sowie Nationalratsabgeordneter hat er sich immer für die Anliegen der Menschen und für die Sozialdemokratie eingesetzt. Unser Mitgefühl gehört den Hinterbliebenen.“

Hermann Hessl wurde am 30.4.1938 in Wien geboren. Von 22.1.1974 bis 1.2.1979 gehörte er dem österreichischen Nationalrat an. Außerdem war er Mitglied des Gemeinderates von Wiener Neustadt sowie von 1968 bis 1975 Stadtrat 1968 bis 1975. Er hatte verschiedene Funktionen in den sozialdemokratischen Zweigorganisationen inne. Im Hauptberuf war er SPÖ-Bezirkssekretär in Wiener Neustadt.