Beim Pressetermin der Staatsanwaltschaft ging es primär um zwei Themen – den Anstieg der Morde und Mordversuche, wobei bei 16 Straftaten gleich elf Mal ein Messer im Spiel war, und die Platznot im Landesgericht.

Leiterin Barbara Haider führte aus, dass Messer nicht nur im häuslichen Bereich spontan eingesetzt, sondern auch immer öfter mitgenommen werden. „Auch die Hemmschwelle für den Einsatz von Messern in Konfliktsituationen ist gesunken. Und das Messer ist eine Waffe, der man nur sehr schwer entgehen kann.“ Messer fallen auch nicht unter den gesetzlichen Waffenbegriff. „Gefühlt doppelt so hoch“ als im Vorjahr sind die Vorfälle von Gewalt im sozialen Nahraum, also Körperverletzung, fortgesetzte Gewaltausübung, Nötigung und Sexualdelikte, so die zuständige Staatsanwältin Silke Pernsteiner.

Ebenfalls auffällig ist die Zahl von vier Bankomatsprengungen im Einzugsgebiet, davon zweimal beim Metro. Staatsanwalt Markus Bauer: „Die Täter reisen weit, spionieren gut aus und sind professionell.“ Generell stiegen die Straftaten im Vorjahr um 10 Prozent auf 3.237 (beim Bezirksgericht blieben sie fast gleich mit 7.750). Insgesamt wurden im letzten Jahr 3211 Verfahren zum Abschluss gebracht, 127 Anklageschriften und 830 Strafanträge erhoben.

Auf der Suche nach einem neuen Quartier

Die Staatsanwaltschaft leidet unter Platzmangel. Deshalb ist man auf Quartier-Suche. Haider: „Am liebsten blieben wir im Haus, aber selbst wenn man aufstocken könnte, was wegen dem Denkmalschutz schwierig wäre, müssten wir für die Bauphase übersiedeln.“ Ein Umzug an eine neue Adresse ist daher wahrscheinlich.