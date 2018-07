Beim Cup-Match der Neustädter Kicker gegen Mauerwerk war es das Gesprächsthema Nummer 1: Was wird aus dem neuen Stadion in der Civitas Nova?

Vor allem die Pläne, dass statt den 5.000 Sitzplätzen jetzt (vorerst) nur 2.000 geplant sind, stießen auf Ärger bei den Fans. „Dann können‘s ja gleich am Admira-Platz in der Josefstadt spielen“, meinte etwa einer von ihnen. FPÖ-Sportstadtrat Philipp Gerstenmayer versucht im NÖN-Gespräch zu beruhigen: „Es wird auf alle Fälle eine Arena werden und auch nach Stadion aussehen, das ist uns wichtig.“ Details zum neuen Stadion würden in den nächsten Tagen präsentiert werden, sagen sowohl Philipp Gerstenmayer als auch Bürgermeister-Sprecher Matthias Zauner.

Franz Baldauf

Wiewohl Gerstenmayer gegenüber der NÖN bestätigt, dass vorerst „nur“ 2.000 Sitzplätze eingeplant seien. Allerdings betont er auch: „Falls der Fußballverein wieder in die Bundesliga aufsteigt und mehr Besucher kommen, kann modular jederzeit ohne große Probleme erweitert werden.“ Denn: „Es hat ja keinen Sinn, wenn wir 4.000 bis 5.000 Sitzplätze hinstellen, obwohl nur 500 bis 600 Zuschauer kommen. Dann müssten erst recht Teile der Tribüne gesperrt werden.“ Die zwei Trainingsplätze (Kunstrasen und Natur) sowie ein Jugendfußballplatz seien nach wie vor geplant, so Gerstenmayer.

Kosten stehen noch nicht fest

Wie viel das neue Stadion in der Arena Nova in der abgespeckten Version kosten wird, steht noch nicht fest. Ursprünglich wären 12 Millionen Euro dafür vorgesehen, das Geld wurde aus dem Verkauf des bestehenden Stadion-Areals in der Giltschwertgasse lukriert, wo eine Wohnsiedlung entstehen wird. Das ersparte Geld durch die kleinere Version soll aber erst einmal in die Rücklagen fließen und aufgehoben werden.

Franz Baldauf

Für den SC Wiener Neustadt bedeutet der Verbleib in der zweiten Liga auch, dass jetzt kein Ausweichstadion mehr notwendig ist. Am alten Standort müssen auch keine Adaptierungen für den aktuellen Spielbetrieb in der zweiten Liga vorgenommen werden.

Das erste Heimmatch der Kicker findet am Freitag, dem 27. Juli, um 19.10 Uhr statt – Gegner ist der FC Blau-Weiß Linz. Mehr zum Saisonstart des SC Wiener Neustadt lesen Sie auf den Seiten 82 und 83.