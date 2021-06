Die Vorarbeiten zum Generationenprojekt in der Fischelkolonie laufen bereits: In der Merbotogasse, neben dem Haidbrunn-Sportplatz, wird bis zum Frühjahr 2023 ein Pflegekompetenzzentrum entstehen. Betrieben wird es vom Samariterbund (Unterstützung kommt von Land und Stadt), der dafür sein in die Jahre gekommenes Pflegeheim in der Waxriegelgasse (ehemals Trofer-Heim) aufgeben wird.

Samariterbund-Geschäftsführer Reinhard Hundsmüller. Baldauf, Baldauf

Das Pflegezentrum wird mit 72 Betten geführt, dazu kommen zehn Wohnungen mit Betreutem Wohnen samt einem kleinen Bistro. „Mir ist das Projekt eine Herzensangelegenheit, es soll auch ein Treffpunkt für das Stadtviertel werden“, sagt Samariterbund-Geschäftsführer Reinhard Hundsmüller. Zur Fischelkolonie hat er übrigens ein besonderes Verhältnis, hat er doch im SPÖ-Sektionslokal Afritsch-Heim seine Frau kennengelernt.

Derzeit laufen die Schluss-Planungen für das Projekt, der Spatenstich dazu soll noch im Sommer erfolgen. Ebenfalls auf dem Grundstück entstehen wird ein zweigruppiger Kindergarten, der von der Stadt betrieben wird – ein Kindergarten fehlt bisher noch in der Fischelkolonie. „Im Zehnerviertel sind wir sehr gut aufgestellt, jetzt mit dem Bau wird eine Lücke geschlossen“, so ÖVP-Schulstadtrat Philipp Gruber.