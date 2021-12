Stadt bietet Grippeimpfung an

Am 7. Dezember sowie am 14. Dezember bietet die Stadt Wiener Neustadt die Möglichkeit, sich gegen Influenza impfen zu lassen. Die Impfaktion des Gesundheitsamts findet jeweils in der Zeit von 15 bis 17 Uhr in der Arena Nova/Halle 2 statt. Die Kosten belaufen sich auf 25 Euro, der Impfpass ist mitzubringen – eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos: https://www.wiener-neustadt.at/de/service/impfungen