Jeder Student kann sich ab sofort beim Infopoint im Alten Rathaus Einkaufsgutscheine der Innenstadt im Wert von 20 Euro abholen. Einlösbar sind die Gutscheine bei rund 300 Geschäften in der Innenstadt. „Die Monate der Covid-Epidemie waren für uns alle herausfordernd, besonders für alle Studierenden“, so Andrew Paul, Präsident des Fördervereins. Mit der Gutschein-Aktion wolle man sich bei den Studenten für ihre Disziplin in der Corona-Zeit bedanken.

So werde die Verbindung der FH zur Stadt unter Beweis gestellt, freut sich Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP): „Mit dieser Initiative wird nicht nur den Studierenden geholfen, sondern unsere Innenstadt unterstützt. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass Wiener Neustadt noch mehr als Studentenstadt spürbar wird.“