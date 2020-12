Der von der Stadt aufgelegte Weihnachtsgutschein zur Unterstützung der Innenstadt geht weg wie warme Semmeln: Bereits am ersten Verkaufstag, dem Montag, wurden über 25.000 Gutscheine verkauft. Bis zu Redaktionsschluss am Mittwoch waren schon 50.000 Stück, also die Hälfte, weg. Damit konnten also schon rund 500.000 Euro für die Innenstadt lukriert werden.

Der neue Weihnachtsgutschein für die Innenstadt wird noch bis zum Freitag, dem 11. Dezember, in den Kasematten (Neue Bastei, Eingang Stadtpark), täglich von 9 bis 18 Uhr, verkauft. Jeder Käufer erhält dabei auf den Wert des gekauften Gutscheines 20 Prozent Rabatt, den die Stadt Wiener Neustadt als Direktförderung der Innenstadt übernimmt. Wenn also Gutscheine im Wert von 100 Euro gekauft werden, kosten diese nur 80 Euro.

Aufgrund der limitierten Auflage sind nur Gutschein-Käufe von maximal 300 Euro pro Person erlaubt.

Aus diesem Grund ist vor dem Kauf auch eine Registrierung und das Vorzeigen eines Ausweises notwendig. Die Weihnachtsgutscheine für die Wiener Neustädter Innenstadt sind grundsätzlich in den Geschäften, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben der gesamten Kurzparkzone sowie der neuen „Grünen Zone“ einlösbar.