Die Stadt Wiener Neustadt hat ihr Programm für den Fahrradverkehr 2021 präsentiert. Das Gesamtbudget für die baulichen Maßnahmen beträgt knapp 400.000 Euro. "Neben der Steigerung des Radverkehrs in der Stadt ist uns dabei auch das gute Miteinander aller Verkehrsteilnehmer ein besonderes Anliegen. Diskussionen oder gar Differenzen zwischen Radlern, Autofahrern oder Fußgängern dürfen in einer modernen Stadt wie Wiener Neustadt keinen Platz haben. Daran werden wir auch in Zukunft engagiert arbeiten“, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und ÖVP-Infrastruktur-Stadtrat Franz Dinhobl.

Neue Radwege:

Zehnergürtel/Anemonenseestraße: Anbindung der Anemonenseestraße inkl Überfahrt über die Eisenbahnkreuzung bis zum Zehnergürtel – Finalisierung des bereits in der Anemonenseestraße begonnen Projekts

sichere Überfahrt Fischauer Gasse/Wohlfahrtgasse: Gefahrenstelle der Überfahrt über die Fischauer Gasse hinter der HTL wird entschärft und eine Verlegung des Radweges vorgenommen

Prof. Dr. Stephan Koren-Straße: gemeinsamer Geh- und Radweg zur weiteren Verbesserung der Anbindung der Civitas Nova an die Stadt

B17/Stadionstraße: West-Ost-Verbindung der Radwege mittels Radfahrerüberfahrt über B17 (auf Höhe BP-Tankstelle)

Otto Schneider-Gasse: gemeinsamer Geh- und Radweg zwischen Kranzl- und Plätzgasse

Sanierungen bestehender Radwege:

Euro Velo 9: Ausbesserungen zwischen Landespflegeheim und Fohlenhof

B53/Neudörfler Straße

Saubersdorfer Gasse: zwischen Zulingergasse und Klenggasse

Bräunlichgasse: zwischen Kindlergasse und Kammangasse

Einbahnöffnungen („ausgenommen Radfahrer“):

Dr. Waldstein-Gasse

Wolfgang Pauli-Gasse

Werner Heisenberg-Straße

Radabstellanlagen:

Haidbrunngasse bei der neuen „Bahnhof City“

bei Arztpraxen: Gießergasse Wetzsteingasse Baumkirchnerring Gröhrmühlgasse Raugasse Schreyergasse



Markierungen für mehr Sicherheit:

B26/Dietrichgasse: Rotmarkierung Überfahrt

B17/Neunkirchner Straße: Rotmarkierung Überfahrt

Johannes von Nepomuk-Platz: Rotmarkierung Mehrzweckstreifen/Ausfahrt Parkplatz

Baumkirchnerring: Verbreiterung Rotmarkierung neben Ampelanlage

Heinrich Sauer-Gasse: Sharrows für bessere Sichtbarkeit und Wegeleitung

Weitere Maßnahmen und Projekte:

„nextbike“

Mitte März startete auch das NÖ-Radverleihsystem „nextbike“ in seine neue Saison.

Seit dem vergangenen Herbst gibt es auch beim „FH-City Campus“ eine Station, damit sind es im gesamten Stadtgebiet mittlerweile 14 „nextbike“-Stationen.

Im Zeitraum März bis November 2020 wurden insgesamt 9.931 „nextbike“-Fahrten registriert, was einen Rückgang von rund 8% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Dieser ist vor allem auf den coronabedingten Entfall des Studienbetriebes an der FH bzw. auf die reduzierten Pendlerfahrten zurückzuführen.

In der Wintersaison 2020/21 gab es 3.478 Ausleihungen. Diese blieben trotz kälterem Wetter und Lockdown gegenüber dem Vorjahr stabil.

Für die neue Saison ist eine Erweiterung um einen Standort bei der Robert Stolz-Siedlung im Musikantenviertel fix vorgesehen.



„Fair Bike Tour NÖ 2021“

Am 1. Juni gastiert eine ganz spezielle Aktion in Wiener Neustadt – die „Fair Bike Tour NÖ 2021“ .

gastiert eine ganz spezielle Aktion in Wiener Neustadt – die . Von 1. bis 12. Juni radelt Thomas Wackerlig durch FAIRTRADE-Gemeinden in ganz Niederösterreich, um damit auf Fairtrade und die Menschenrechte aufmerksam zu machen.

Der Stop in Wiener Neustadt erfolgt am 1. Juni, um 16.30 Uhr, vor dem Alten Rathaus.

Dabei gibt es einen Informationsstand des „Weltladens“ und natürlich die Möglichkeit, ein Stück des Weges mit Thomas Wackerlig mitzuradeln.



Konzeption eines neuen Radleitsystems

Im Rahmen der Klima- und Energiemodellregion ist es das Ziel, bis 2023 ein neues Leitsystem für Radfahrer im Stadtgebiet zu implementieren.

im Stadtgebiet zu implementieren. Damit soll die Qualität des Radverkehrs langfristig erhöht und somit die Motivation zum Umstieg auf das Rad gesteigert werden.

Maßnahmen in Kultur und Tourismus

Um die Stadt Wiener Neustadt als Rad-Hotspot im Süden zu etablieren, werden hochwertige E- Bikes der iBIKE-BOX angeschafft, die die Hotellerie-Betriebe online für ihre Gäste buchen können. Die Reparaturen und das Instandhalten der Räder erfolgen kostenlos.

angeschafft, die die Hotellerie-Betriebe online für ihre Gäste buchen können. Die Reparaturen und das Instandhalten der Räder erfolgen kostenlos. Das Museum St. Peter an der Sperr ist am 29. und 30. Mai eine von acht Haltestationen beim „Museumsradeln“ in der Region Bucklige Welt. Radwege führen dabei durch eine abwechslungsreiche Landschaft, die Museen stehen beispielhaft für die unterschiedlichsten Institutionen, die es zu entdecken gilt, und laden dazu ein, sie im Rahmen einer Radtour zu besuchen. Alle weiteren Infos: tourismus.wiener-neustadt.at/museumsradeln

Wiener Neustadt, 28. Mai 2021