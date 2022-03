Stadt schließt Antigen-Teststraße in der Arena Nova

Seit dem 25. Jänner des Vorjahres gibt es die Antigen-Teststation in der Arena Nova, die von der Stadt betrieben wurde. Mit 27. März wird sie geschlossen, die behördliche Teststation bleibt jedoch bestehen. Von Jänner 2021 bis heute wurden in Wiener Neustadt mehr als 1,2 Mio. Tests durchgeführt. Testungen sind im Stadtgebiet weiterhin in allen Apotheken, im Hotel „Hilton Garden Inn“ sowie in Betrieben möglich. Weitere Infos unter www.wiener-neustadt.at/de/covidtest.

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger betont, dass man in Wiener Neustadt Vorreiter in ganz Niederösterreich gewesen sei, was das Testen betrifft. "Die Änderung der bundesweiten Teststrategie und der Wegfall der 3G-Kontrollen macht die Weiterführung der Teststraße nun aber nicht mehr notwendig. Außerdem sind wir in Wiener Neustadt mit den Test-Möglichkeiten in den Apotheken und im Hilton-Hotel ohnehin breit aufgestellt. Als Bürgermeister gilt mein Dank all jenen, die den Standort in den letzten 14 Monaten organisiert, betreut und dort mitgearbeitet haben – den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Magistrats und der Arena Nova, dem Roten Kreuz und dem Bundesheer sowie der Fachhochschule Wiener Neustadt.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden