2018 war ein erfolgreiches Jahr für den niederöstereichischen Tourismus: Mit 7,4 Millionen Nächtigungen wurde ein neuer Rekord aufgestellt. ÖVP-Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav hat sich deshalb ein klares Ziel bis 2025 gesetzt: „Wir wollen in NÖ den nächsten Schritt setzen und uns in den kommenden Monaten mit Experten aus Wirtschaft, Tourismus und Kultur an einen Tisch setzen und ganz intensiv an unserer neuen Strategie 2025 arbeiten, damit wir bis 2025 die acht Millionen Nächtigungsgrenze knacken.“

Die Gemeinden und Bezirke, wie zum Beispiel Wiener Neustadt, tragen dabei gemeinsam zum Erfolg bei. „Besonders freut mich aber das Nächtigungsplus in unserer Stadt von 13,2 Prozent, das sind insgesamt 137.836 Nächtigungen im Jahr 2018. Damit hat sich der Tourismus in unserer Stadt in den vergangenen Jahren durchgehend positiv entwickelt und dies ist erst der Anfang, denn im Rahmen der NÖ Landesausstellung ‚Welt in Bewegung‘ ist ein nie da gewesener Schwung entstanden“, so ÖVP-Stadtrat Franz Piribauer.