Allein acht Wohnhäuser wurden von der AREA Bau GmbH gekauft – unter anderem der „Henglkeller“ in der Innenstadt.

Für FPÖ-Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz ein Erfolg: „Wir haben damit einen Gewinn von 1,8 Millionen Euro gemacht.“ Das so erwirtschaftete Geld soll wieder in die Gemeindebauten fließen, etwa in die Sanierung des Pernerstorferhofs in der Josefstadt.