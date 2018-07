Geplant war es schon länger, jetzt will die Stadt verstärkt gegen die Verschmutzung durch Hundekot vorgehen. Ab sofort sind vier Aufsichtsorgane im Einsatz. Diese sind befugt, bei Übertretungen des NÖ Hundehaltegesetzes eine Organstrafverfügung über eine Geldstrafe von 35 Euro zu verhängen.

"Wir haben zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um auf die Problematik aufmerksam zu machen"

„Mit Hundesackerlspendern, Hunde-Aufstellern und entsprechenden Hinweisschildern haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um auf die Problematik aufmerksam zu machen und im Sinne eines sauberen Wiener Neustadt an die Vernunft der Hundehalter- und Hundehalterinnen zu appellieren“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz (FPÖ).

Die Aufsichtsorgane dürfen Personen bei Verwaltungsübertretung zum Nachweis ihrer Identität auffordern. Ist dies nicht möglich, hat die betreffende Person die Daten der Hundeabgabemarke des Hundes bekannt zu geben. Wird der Hundekot nicht entfernt, kann das Aufsichtsorgan den Auftrag zur Entfernung – was ja verpflichtend ist – erteilen. In Zusammenhang mit der Einhaltung der Leinen- und/oder Beißkorbpflicht können die Aufsichtsorgane Anzeige an die Verwaltungsstrafbehörde erstatten.