„Die Hitze der Stadt ist im Sommer brutal/Da man fürchterlich matt ist, wird das Leben zur Qual.“ – Die Zeilen aus Rainhard Fendrichs Sommerhit „Oben Ohne“ sind 36 Jahre, nachdem der Song Nummer 1 in der Hitparade wurde, aktueller denn je.

17 der 18 heißesten Jahre, seit es Aufzeichnungen gibt, fallen in die Zeit seit 2001. Klimaforscher warnen aktuell davor, dass die Erde in eine „Heißzeit“ kippen könnte, in der sich die Erde langfristig um vier bis fünf Grad erwärmen könnte.

Viele Wiener Neustädter haben die teils tropischen Temperaturen in den vergangenen Wochen am eigenen Leib zu spüren bekommen. „Beton und Asphalt speichern die Hitze. In der Stadt kann es um bis zu zehn Grad wärmer sein als in der Umgebung“, sagt Friederike Zauner vom Klimabündnis. Sie fordert: „Wir müssen auf die Klimakrise reagieren und unser Lebensumfeld danach ausrichten. Es braucht mehr Grün, Wasser und frische Luft.“ Laubbäume etwa würden bei Hitze pro Tag über 100 Liter Wasser abgeben – eine natürliche Kühlung.

„Die Erfahrungen der letzten Wochen nutzen“

Wie man dem globalen Problem lokal begegnen kann?

Vier Bürgerbewegungen – Klimabündnis, IG Akademiepark, Radlobby und Attac – rufen die Neustädter auf, „Hitze-Hotspots“ im Internet unter http://bit.ly/hitzewn zu melden - und gleichzeitig Ideen einzubringen, wo beispielsweise Bäume, Schatten oder Wasser fehlen. „Wir wollen die Erfahrungen der letzten Tage und Wochen nutzen und konkrete Vorschläge sammeln“, sagt Ingrid Pogacnik von Attac: „Wo können unsere Kinder die brennend heiße Rutsche am Spielplatz nicht nutzen? Wo muss man in der prallen Sonne auf den Bus warten? Wo fehlt ein öffentlicher Trinkwasserbrunnen?“

Hannes Höller (Radlobby) erklärt, wieso jetzt ein guter Zeitpunkt ist: „Wir machen uns ein Bild, wie die Neustädter die Situation einschätzen. Im laufenden Stadtentwicklungsplan sind solche Erfahrungen und Vorschläge besonders wichtig.“

Johann Pucher (IG Akademiepark) fordert eine Reaktion von der Stadtführung: „Die Planungen im STEP 2030 müssen auf die steigenden Temperaturen und die vermehrten Extremwetterereignisse ausgerichtet werden. Wird weiterhin Grünraum im großen Stil in Bauflächen oder Asphaltwüsen für den Verkehr umgewandelt, sinkt die Lebensqualität massiv.“

So sieht es auch Grünen-Chefin Tanja Windbüchler-Souschill: „Jede Grünfläche und jeder Baum, der Beton oder Straße weichen muss, fehlt im Klimaschutz. Das muss nach diesem Sommer allen bewusst geworden sein.“

Sie sieht den STEP als gutes Instrument, um zu reagieren: „In den Leitlinien soll Klimaschutz als oberste Prämisse festgeschrieben werden. Stadtentwicklung und Klimaschutz schließen einander nicht aus, sie gehören zusammen.“

Baustadtrat Franz Dinhobl sagt im Gespräch mit NÖN, es sei eine Priorität der Stadt, im Rahmen der Stadtentwicklung das vorhandene Grün zu erhalten: „Wir sind eine grüne Stadt – und wir werden im STEP 2030 die vielen Grünflächen, die wir haben, wie etwa die Schmuckerau oder den Akademiepark, trotz des Wachstums erhalten.“ Auch bei der Neugestaltung der Fußgängerzonen habe man darauf geachtet, dass Bäume gepflanzt werden.