Stadtentwicklungsplan: Gemeinderatssitzung wurde vorverlegt

In einer Sondersitzung in den Kasematten soll am Montag, dem 7. März, der Grundsatzbeschluss für den Stadtentwicklungsplan STEPWN2030+ fallen.

Beginn für die Sitzung ist nicht, wie ursprünglich angekündigt, um 16 Uhr - sondern bereits um 13 Uhr.

"Was als guter BürgerInnenbeteiligungsprozess begonnen hat, soll auch mit BürgerInnenbeteiligung in der Gemeinderatssitzung beschlossen werden", hofft die grüne Klubobfrau Selina Prünster auf viele Besucherinnen und Besucher bei der öffentlichen Sitzung.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden