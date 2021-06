Neben den Schwerpunkten in den Fußgängerzonen und bei den Unternehmern untertags gibt es natürlich auch wieder ein hochkarätiges Abendprogramm. Aufgrund der Terminkollision mit dem Ein-Tages-Festival „Nova Rock Encore“ im Stadion wurde nun das Programm am Hauptplatz umgedreht – das „Symphonic Rock History“ wird bereits am Freitag über die Bühne gehen.

Bürgermeister Klaus Schneeberger zum Abendprogramm des „Bunten Fests“: „Nach der Fixierung des Nova Rock im Stadion haben wir die Situation bewertet und uns dann dazu entschlossen, die Programmpunkte umzudrehen, was zum Glück auch mit den Künstlerinnen und Künstlern kein Problem war. Somit werden wir gleich zwei Tage lang die Rock-Hauptstadt Österreichs sein.“

„Buntes Fest“ – das neue Programm

Freitag, 10. September, ab 19 Uhr Vorprogramm: Mini & Claus SYMPHONIC ROCK HISTORY Chor, Orchester & Leitung Raoul Herget plus: namhafte Gaststars



Samstag, 11. September, ab 19 Uhr Vorprogramm: Mamaz – „ Eine musikalische Urlaubsreise“



Mit den Musicaldarstellern: Robert D. Marx, Julia Plank, Istvan Csiszar, Birgit Scheibenreif und den Stage Stars

The Almdoodle Sisters

Der zünftige Frauenpower-Schlager-Showact mit dreistimmigem Live-Gesang, live Saxofon und schwungvollen Choreografien. Das Repertoire reicht von modernem Schlager à la Helene Fischer, modernem Austropop wie z.B. Hits von Andreas Gabalier, 70s-Disco, internationalen Party-Hits bis zu aktuellen Charts-Hits.

Wie auch in den letzten Jahren findet quasi als „Ouvertüre“ zum „Bunten Fest“ am Donnerstag, dem 9. September, das „Konzert für Wiener Neustadt“ mit einem hochkarätigen Klassik-Programm der Wiener Neustädter Instrumentalisten statt.

Alle weiteren Details zum Programm des „Bunten Fests“ werden derzeit fixiert und im Laufe des Sommers bekannt gegeben.