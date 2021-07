Den Auftakt macht eine Stadtrundfahrt mit Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Die kostenlosen Stadtrundfahrten sind Teil des Kultursommers, der am Donnerstag, dem 1. Juli, beginnt und bis 11. September mehr als 70 Veranstaltungen in die Innenstadt bringen wird.

Bürgermeister Klaus Schneeberger, Zweiter Vizebürgermeister Rainer Spenger und Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz: „Wiener Neustadt hat so viel zu bieten, das wir unseren Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen der Stadt näher bringen wollen. Für uns als Mitglieder der bunten Stadtregierung ist es eine tolle Gelegenheit mit den Menschen in Kontakt zu kommen und mit ihnen gemeinsam die verschiedenen Facetten der Stadt zu genießen. Außerdem freuen wir uns über jeden Input, der von den Bürgerinnen und Bürgen kommt und den wir in unsere tägliche Arbeit für die Stadt einfließen lassen können.“

Details zu den kostenlosen Stadtrundfahrten

Termine & „ReiseführerInnen“ 3. Juli: Bürgermeister Klaus Schneeberger 10. Juli: Erster Vizebürgermeister Christian Stocker 17. Juli: STR Franz Dinhobl 24. Juli: Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz 31. Juli: STR Norbert Horvath 7. August: STR Franz Piribauer 14. August: STRin Erika Buchinger 21. August: STR Philipp Gruber 28. August: STRin Pamela Felgenhauer 4. September: Zweiter Vizebürgermeister Rainer Spenger



Streckenführung: Start & Ziel ist die Bushaltestelle Hauptplatz Grazer Straße - MILAK Bahngasse – LEINER AREAL, HILTON, KASEMATTEN Kompletter Ring – FernFH, BORG, BG Babenbergerring, MUSEUM ST PETER AN DER SPERR Grazer Straße – NEUE FH Ungargasse – NEUKLOSTER / HAFENBECKEN Neudörfler Straße – bis Landespflegeheim, Kreisverkehr Billa Nestroystraße bis Schelmergasse Abzweigung zum Schifferlwirt Nestroystraße – EVN-KRAFTWERK Stadionstraße bis B17 Civitas Nova: Wiener Straße (stadteinwärts) bis Kreuzung vor der Unterführung Flugfeld- & Zehnergürtel bis B26 B26 - Stadtpark/Gericht/Wasserturm Grazer Straße



Abfahrt ist jeweils um 10 Uhr, Dauer: ca. 1,5 Stunden, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.