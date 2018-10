Der Herbst ist da und mit dem kühleren Wetter steigt auch die Lust auf Abende im Theater. Das Team des Neustädter Kulturamts hat sich für die kommende Saison viel vorgenommen:

Theater

Den Anfang macht am 9. Oktober „Jägerstätter“, das Theaterstück von Felix Mitterer über den Österreicher Franz Jägerstätter, der aus Glaubensgründen den Kriegsdienst verweigerte und dafür auch sterben musste. Ein Klassiker von Friedrich Dürrenmatt, „Die Physiker“ steht am 27. November am Programm, bevor am 22. Jänner 2019 mit dem „Herrn Karl“ eine echte Bühnenlegende die Bretter des Neustädter Stadttheaters betritt. Das berühmte Stück von Helmut Qualtinger und Carl Merz wird als Figurentheater zu sehen sein.

Musical

Auf Musical-Fans wartet am 23. November ein Abend mit „Markus Dinhobl & Friends“, wo der ehemalige Neustädter Stars aus vielen bekannten Musical-Produktionen in die Allzeit Getreue holt. Am 8. Jänner und am 5. April 2019 gastiert dann die Broadway Musical & Dance Company mit Highlights aus den berühmtesten Musicals.

Operette

Die Operettenfreunde dürfen sich heuer auf „Ein Walzertraum“ von Oscar Strauß mit der Operettenbühne Wien am 26. Oktober und den Silvester-Evergreen „Die Fledermaus“ am 28. Dezember vom Verein Oper@Tee freuen.

Kinder und Jugendliche

Auf die jungen Theaterfans wartet am 10. November um 15 Uhr „Der Zauberer von Oz“ vom Theater mit Horizont. Die Comedienbande zeigt am Heiligen Abend „Der Froschkönig“, um wie immer die Wartezeit aufs Christkind zu verkürzen. Am 23. Februar 2019 kommt das Theater Liberi mit dem „Dschungelbuch“-Musical ins Stadttheater und am 30. März 2019 entführt Alice die kleinen Besucher ins Wunderland.

Infos und Karten für alle Veranstaltungen gibt es im Alten Rathaus, an der Theaterkasse und bei Ö-Ticket.