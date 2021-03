Johann Nestroy, Karl Merkatz, Attila Hörbiger, Elfriede Ott, Wolfgang Ambros – dies sind nur einige wenige der vielen großen Namen, die im Stadttheater schon auf der Bühne standen. In den kommenden Jahren wird im alterwürdigen Haus in der Herzog-Leopold-Straße nicht inszeniert, sondern renoviert; statt Applaus wird Baulärm zu hören sein.

Das Stadttheater wird modernisiert, pünktlich zum 230-Jahr-Jubiläum 2024 soll die Wiedereröffnung gefeiert werden. Bis dahin macht der Spielbetrieb Pause.

Geschätzte 10,7 Millionen Euro soll das Projekt kosten. Zwei Drittel davon übernimmt das Land Niederösterreich, ein Drittel die Stadt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „In einer Zeit, massiver Einschränkungen, die besonders auch die Kulturszene betreffen, wollen wir der Kultur in Niederösterreich Perspektiven bieten. Das tun wir mit der Neuausrichtung des Theaters Wr. Neustadt: nicht nur mit der Sanierung und der wirtschaftlichen Neuaufstellung, sondern auch mit einem eigenständigen künstlerischen Profil, das Gäste aus dem In- und Ausland sowie junges Publikum und Familien ansprechen wird. Damit wird das Theater Wr. Neustadt zu einem weiteren Hotspot der Landeskultur.“

Unter den Vorgaben der Denkmalpflege sollen das Haus und seine Technik auf einen zeitgemäßen Stand gebracht werden: Vorgesehen sind unter anderem die Neuorganisation des Foyers sowie des Publikumsbereichs; die Sanierung der Bühnentechnik, um den Spielbetrieb aufrecht erhalten zu können; die Verbesserung der Raumakustik, die auch eine Erweiterung des Repertoires mit sich bringen soll; und nicht zuletzt Adaptierungen bei den Brandschutzanlagen.

Landestheater und Tonkünstler kommen

Auch organisatorisch und künstlerisch wird das Stadttheater neu aufgestellt: Das Theater wird in eine neue Kultur-Gesellschaft überführt, Gesellschafter sind die NÖ Kulturwirtschaft zu 51 Prozent und die WN Kul.Tour.Marketing (die das Stadttheater bisher betrieben hat) zu 49 Prozent. Die bisherigen Mitarbeiter werden von der neuen GmbH übernommen.

Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Das Stadttheater Wiener Neustadt ist mit seiner jahrhundertelangen Tradition und Geschichte eine ganz wichtige Visitenkarte unserer Stadt. Um diesen Stellenwert auch in Zukunft zu erhalten, ist es unbedingt notwendig, das Haus baulich, organisatorisch und inhaltlich fit für eine erfolgreiche kulturelle Zukunft zu machen. In der neuen Partnerschaft mit dem Land Niederösterreich bzw. seiner Kulturbetriebe sind diese Schritte in einer hohen Qualität möglich. Mit den Umbauarbeiten bringen wir das Haus technisch auf den neuesten Stand, ohne aber die Charakteristik des einmaligen Raumes zu zerstören. Wir verbinden Geschichte mit Gegenwart und Zukunft. Ab 2024 wird dann ein zeitgemäßer, aber dennoch traditioneller Spielplan dafür sorgen, dass wir weiterhin DAS Theater für Jung und Alt sein werden und gleichzeitig Bühne für die lokale Szene bleiben können.

Der Spielplan soll künftig mit Produktionen des Landestheaters, Filmen in Kooperation mit dem „Kino im Kesselhaus“, sowie Auftritten der NÖ Tonkünstler gestaltet werden.

Eine gute Nachricht für alle, die das seit vielen Jahren gute Angebot an Kabarett im Stadttheater schätzen: Kabaretts bleiben erhalten. Gestrichen werden hingegen die Gastspiele von Tourneetheatern und Operetten – „Operetten-Metropole des südlichen Niederösterreichs ist und bleibt Baden“, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung von Stadt und Land.

Der Platz für lokale Theaterproduktionen soll hingegen sehr wohl erhalten bleiben.

Ein Haus mit viel Geschichte

Nicht nur das Theater selbst, auch das Haus, in dem es sich befindet, hat eine lange Geschichte: Der zweigeschossige Bau in der heutigen Fußgängerzone wurde 1668 errichtet. Unter Josef II. wurden das Karmelitinnenkloster und die Klosterkirche, in der sich das Stadttheater befindet, profaniert. Statt der Kirche entstand ein Theater, in dem ab 1794 gespielt wurde.

Sowohl nach dem großen Brand im September 1834 als auch nach der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg wurde das Theater rasch wieder aufgebaut und bespielt.

Der Innenraum mit seinen aktuell 624 Sitzplätzen wurde von 1977 bis 1979 schon einmal modernisiert.

Neben Schauspiel, Kabarett und Musik wurde in der jüngeren Vergangenheit auch die Rückkehr des Films ins Theater gefeiert: Wie schon bis zum Jahr 1999 fungierte das Stadttheater ab 2017 wieder als Kino.