Bei einem Empfang für Abonnenten wurde vergangene Woche das Programm des Stadttheaters für die Saison 2018/‘19 präsentiert. Christoph Dostal, künstlerischer Leiter des Stadttheaters, stellte Highlights aus der kommenden Spielzeit vor, Samo Lampichler, Leiter des Tonkünstler-Orchesters, ging im Detail auf die Auftritt seines Ensembles ein.

Von September 2018 bis Juni 2019 wird im Stadttheater wieder ein bunter Mix aus den Sparten Schauspiel, Musical, Operette, Kindertheater und Kabarett geboten.

Zu den Kabarett-Höhepunkten im neuen Programm zählen u.a. ein Auftritt von Andreas Vitasek (21. Februar), der schon öfters – zuletzt im vergangenen Herbst – im Stadttheater begeisterte, sowie ein Gastspiel von Alf Poier (9. April). Etwas Besonderes gibt es auch bei den „Blutsbrüdern“ am 26. Jänner zu sehen: Kabarettist Thomas Maurer, Kolumnist Guido Tartarotti und TV-Moderator Armin Wolf entführen in die Welt von Abenteuer-Schriftsteller Karl May.

Musikalische Leckerbissen bieten u.a. Erika Pluhar und Adi Hirschal (18. Jänner), Viktor Gernot (13. Dezember) und gleich viermal die Tonkünstler.