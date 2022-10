Stärkster Maurer in der Arena Nova gesucht

Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit sind gefragt, um stärkster Maurer Österreichs zu werden. Auch Maurer Christian Sanz aus Wöllersdorf-Steinabrückl kämpft mit um den Titel.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr lädt Wienerberger am 22. Oktober erneut zum spektakulären Maurer-Fünfkampf in die Arena Nova. Auf die ausdauernden Teilnehmer warten die fünf schweißtreibenden Disziplinen „Trogn“, „Stessn“, „Hoitn“, „Stemman“ und „Anwerfen“, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen müssen. Auch die Maurer-Szene aus Bezirk Wiener Neustadt ist beim bevorstehenden Event wieder vertreten. Am Start ist unter anderem Christian Sanz (Bauhoch 3) aus Steinabrückl, der sich nach Platz 2 im Vorjahr den Titel „Stärkster Maurer Österreichs“ sichern möchte.

Moderiert wird das Event wie im vergangenen Jahr von Alexander Pürzel, dem Europameister im Kraftheben, und Tom „The Voice“ Bläumauer. Auf die Gewinner warten tolle Preise von Engelbert Strauss, Red Bull und Wienerberger. Anmeldungen zum Wettkampf sind noch möglich unter www.wienerberger.at/m5k .

