„Klima- und Umweltschutz war bei uns zu Hause immer ein Thema am Küchentisch“, so die 30-Jährige. Aufgewachsen in einem der ersten Häuser mit Solar- und Photovoltaikanlage, als Tochter von Friederike (attac) und Karl Zauner (Radlobby NÖ), begann ihre Karriere in der Umweltpolitik früh.

Bevor sie Geschäftsführerin des Jugendverbandes „Amaro Foro“ in Berlin wurde, arbeitete sie als Referentin des österreichischen OSZE-Vorsitzes an der Botschaft in Kiew. Ihr Studium der Internationalen Entwicklung führte Zauner durch halb Europa: von Wien bis Warschau fokussierte sie sich auf Internationale Politik und Menschenrechte, in Berlin und Nowosibirsk auf politische Beziehungen, die EU und Osteuropa.

Der größte Unterschied zu Zauners Vorgängern? – das Alter. Für die 30-Jährige biete sich durch diese Tatsache jedoch die Gelegenheit, engen Kontakt zu den jungen Leuten aufzubauen.

Wie ist der Erwartungsdruck als Frau? „Ich habe das Glück, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo bewusst auf Geschlechtergerechtigkeit geachtet wird. GLOBAL 2000 arbeitet für ein gutes Leben für alle“, meint sie.

Zauners Pläne für die Zukunft sind vielseitig. Beeinflusst durch die Arbeit in der Ukraine, sei das Vorgehen gegen den Schrottreaktor Mochovce, unweit von Wiener Neustadt, ein wichtiges Thema. Außerdem lege für Zauner das Augenmerk auf der fairen Gestaltung des Welthandels: „Freihandelsabkommen wie TTIP oder CETA setzen auf die Zerstörung der Regenwälder für Billigfleisch und auf Pestizide auf unserem Teller. Dies befeuert das Artensterben und damit die globale Klimakrise. Da möchte ich eine echte Trendwende einläuten.“