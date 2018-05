Es ist ein beunruhigender Sprung in der Statistik: Laut den aktuellsten Zahlen der Statistik Austria (für das Jahr 2017 gibt es noch keine offiziellen Zahlen) hat es in Wiener Neustadt einen starken Anstieg bei der Zahl der Verkehrsunfälle mit Kindern gegeben.

Im Jahr 2015 wurden in der Stadt bei 17 Unfällen 17 Kinder verletzt. Im Jahr 2016 wurden bei 29 Unfällen 30 Kinder verletzt – ein Plus von 71 bzw. 77 Prozent.

"Autofahrer sind immer mehr gestresst"

„Wir merken auf jeden Fall einen Anstieg, worauf es konkret zurückzuführen ist, kann man derzeit nicht sagen“, meint Inspektor Christian Dungl im Gespräch mit der NÖN. Dungl, der Generationen an Wiener Neustädter Kindern in Verkehrserziehung unterrichtet hat, weist darauf hin, dass die Verkehrserziehung zumindest in der Volksschule noch sehr präsent sei – später trete das Thema in den Hintergrund.

Der erfahrene Inspektor meint, dass generell die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr nachlasse: „Autofahrer sind immer mehr gestresst und werden von Handys etc. abgelenkt – das wissen wir. Auf der anderen Seite gehen heute auch schon die Kinder mit dem Handy spielend über die Straße.“

Dungl und auch Jugend-Stadtrat Philipp Gerstenmayer (FPÖ) vermuten, dass der sprunghafte Anstieg der Unfallzahlen im Jahr 2016 auch auf das Handy-Spiel „Pokémon Go“ zurückzuführen sein könnte: Das beliebte Spiel, bei dem es u.a. darum ging, unterwegs Figuren zu „fangen“ erschien 2016. „Vor lauter Pokémon-Suchen haben viele Kinder überhaupt nicht mehr geschaut“, erinnert sich Dungl, „das hat sich wieder gebessert.“