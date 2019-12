Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Wiener Neustadts, die „Spinnerin am Kreuz“, wird renoviert. Zuletzt 1994 restauriert, stehen nun erneut Sanierungsarbeiten aufgrund der Gefahr von herabstürzenden Teilen an. Dazu wurde die Säule im Walther Vogelweide-Park bereits eingezäunt, die Arbeiten beginnen im Laufe des Frühjahrs.

Die 21 Meter hohe, reich verzierte Steinsäule, gilt als eine der schönsten gotischen Wegsäulen Mitteleuropas. Sie wurde zwischen 1382 und 1384 nach den Entwürfen des herzoglichen Baumeisters Michael Knab errichtet. Stifter der Säule war Wolfhart von Schwarzensee, dem Wiener Neustädter Stadtrichter und späteren Bürgermeister der Stadt.

Die Säule ist reich verziert mit Heilgenstatuen, Reliefs mit Darstellungen der Leidensgeschichte Christi, Prophetenbüsten, Statuen der Apostel, Wappen und Porträtbüsten des Stifter- und des Künstlerehepaares und schließlich einer Figurengruppe, die als Marienkrönung gedeutet wird. „Die Spinnerin am Kreuz ist eines der schönsten Wahrzeichen unserer Stadt. Sie hat die Jahrhunderte überdauert und es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass sich auch zukünftige Generationen an ihrem Anblick erfreuen können“, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und ÖVP-Kulturstadtrat Franz Piribauer.