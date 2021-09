Im Juli 2020 erfolgte der Spatenstich des neuen ARBÖ-Standortes in der Pfarrer-Karl-Schilling-Gasse 6-8 bei der B17 Richtung Neunkirchen. Seit Samstag ist das Prüfzentrum nun offiziell in Betrieb. 1,9 Millionen Euro wurde in den Neubau und in die Einrichtung investiert. Auf einer Fläche von 3.000 m² wurden 700 m² verbaut. Insgesamt fünf Prüf- und Arbeitsplätze bieten Raum für Überprüfungen und Reparaturen.

Weiters ist eine Elektro-Ladestation im neuen Servicecenter errichtet worden, ebenso ein Abstellplatz für verunfallte E-Fahrzeuge. Zehn ARBÖ-Techniker erfüllen gemeinsam mit einer Kundenbetreuerin die Wünsche der über 6.000 ARBÖ-Mitglieder der Region – rund um die Uhr.