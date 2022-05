Südautobahn: Auto stand in Vollbrand

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

Eine gut funktionierende Rettungsgasse und eine Rauchsäule am Horizont wiesen den Feuerwehrfahrzeugen am Mittwoch gegen 8.30 Uhr den Weg zur Einsatzstelle. Auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Wien begann ein Pkw aus bislang unbekannter Ursache zu brennen. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Das Feuer wurde mittels Schnellangriffsleitung unter Atemschutz rasch gelöscht. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde das Fahrzeugwrack von der Autobahn verbracht.



"Durch den umfangreichen Einsatz der Feuerwehr und sehr gute Zusammenarbeit mit der ASFINAG und der Autobahnpolizei konnte das ausgebrannte Fahrzeug gleich nach den Löscharbeiten abtransportiert werden. Dadurch konnte die Autobahn rasch wieder geräumt werden und die Verzögerungen für den Verkehr möglichst kurz gehalten werden.", so Einsatzleiter Richard Berger.

Kurze Verwirrung unter den Einsatzkräften verursachte der Fahrzeuglenker. Dieser war kurzfristig von der Einsatzstelle abgängig und musste von der Polizei erst wieder zurück zitiert werden.

