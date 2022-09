Tag des Denkmals: Mit "Digi-Guide" den jüdischen Friedhof erkunden

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Zum ersten Mal in seiner Geschichte wird der jüdische Friedhof in der Wiener Straße 95 in Wiener Neustadt einen ganzen Tag für die Allgemeinheit seine Pforten öffnen, nämlich zum „Tag des offenen Tores“ am diesjährigen „Tag des Denkmals“, dem 25. September 2022. Er steht unter Denkmalschutz und ist ein kulturelles Erbe in unserer Stadt.

Für die Möglichkeit des Besuchs gelten allerdings genaue Regeln: Interessierte müssen ein Datenblatt ausfüllen und Verhaltensregeln bzw. Besuchsbedingungen schriftlich zur Kenntnis nehmen. Denn dies ist in ganz Österreich Voraussetzung für das Betreten eines jüdischen Friedhofs. Männer müssen eine Kopfbedeckung tragen. Hunde dürfen nicht auf das Friedhofsgelände.

Historiker Werner Sulzgruber vor Ort

Organisiert wird dieser besondere Tag in Wiener Neustadt von Historiker Werner Sulzgruber – in Kooperation mit der Israelitischen Kulturgemeinde Wien (sie ist Eigentümerin des Friedhofs) und dem Österreichischen Nationalfonds der Republik Österreich. Sulzgruber steht über den gesamten Veranstaltungstag, von 10.00 bis 17.00 Uhr, für Fragen zur Verfügung und informiert nach Bedarf an einzelnen Standorten auf dem Areal.

Er ist Fachmann für jüdische Geschichte. Auf ihn geht die Erforschung und wissenschaftliche Dokumentation der jüdischen Gemeinde Wiener Neustadts, insbesondere auch des jüdischen Friedhofs zurück. Inzwischen zählt der jüdische Friedhof zu einer der „Lern- und Gedenkstätten“ in Österreich.

Selbstständig „Spuren suchen“ mit dem „Digi-Guide“

Sulzgruber hat außerdem eine Broschüre – mit dem Titel „Spuren suchen“ – mit verschiedensten Informationen, Erklärungen und Bildern bereitgestellt, die gratis in digitaler Form (als PDF) abgerufen werden kann. Besucher*innen können in der Folge mit diesem „Digi-Guide“ selbstständig zu einzelnen Stationen gehen und dort jeweils Interessantes erfahren. Mehr als 20 Stationen sind vorhanden, die nach einer empfohlenen Route der Reihe nach abgegangen oder nach individueller Auswahl und Interesse angesteuert werden können.

Der Download der Broschüre bzw. des „Digi-Guides“ ist sowohl vor Ort mittels QR-Code möglich als auch über die Website www.zeitgeschichte-wn.at.

Vielfältig sind die angebotenen Informationen über den jüdischen Friedhof von Wiener Neustadt: Sie reichen von der Entstehung und Geschichte des Friedhofs, religiösen Themen, den hebräischen Schrift-Zeichen und Symbolen auf Grabsteinen, von Besonderheiten und sogar Rätselhaftem bis zum Blick auf einzelne Schicksale von Jüdinnen und Juden aus Wiener Neustadt.

