Am Valentinstag (Donnerstag, 14. Februar) findet in der Skyline am Baumkirchnerring eine Lesung der „Vagina Monologe“ von Eve Ensler statt. Stefanie Bascha, Karin Halbritter und Renate Herzog werden lesen.

„Diese lauten, leisen, fröhlichen, traurigen und auch schockierenden Texte kommen an diesem ‚internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen‘ weltweit zur Aufführung“, heißt es in der Ankündigung.

Zusätzlich gibt es ein Buffet mit Wein- und Käseverkostung. Der Reinerlös kommt der „Weiberwirtschaft“, die Frauen in Wiener Neustadt in allen Lebenslagen betreut, zugute. Einlass: 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr, Eintritt: Freie Spende.