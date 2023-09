Wiener Neustadt Technischer Defekt löste Brand bei Bösendorfer aus

Foto: Monatsrevue, Thomas Lenger

Werbung WKO NÖ Workshop in Wr. Neustadt Anzeige Karriere mit Lehre in der MTI

E in technischer Defekt an einem elektrischen Gerät bei einem Schreibtisch hat den Großbrand in der Klavierfabrik Bösendorfer in Wiener Neustadt in der Nacht auf Mittwoch ausgelöst.