Am kommenden Montag, dem 14. Juni, wartet nun das nächste Highlight: Die österreichische Frauen-Nationalmannschaft bestreitet um 16.30 Uhr ein freundschaftliches Länderspiel gegen Italien. Erstmals ist dabei auch wieder Publikum zugelassen, rund 1.000 Tickets werden seitens des ÖFB aufgelegt.

Tickets sind ab sofort online unter https://www.oeticket.com/event/13790410/?affiliate=A01 erhältlich. Die Preise belaufen sich auf EUR 10,00 bzw. EUR 5,00 (ermäßigt). Die Tickets sind personalisiert und über print@home zu beziehen.

Nikolaus Dopler (Magistrat/Gruppe Sport, Jugend & Archiv), Sportstadtrat Philipp Gruber (ÖVP) und Gerald Stangl (Geschäftsführer Arena Nova) Stadt/Weller

„Dass wir in der Vergangenheit schon die Nationalteams von Mexiko, Südkorea, Panama und USA – zuletzt auch von Nigeria und Kamerun – in der ‚Wiener Neustadt Arena‘ zu Gast hatten und jetzt zum bereits zweiten Mal das Frauen-Nationalteam bei uns begrüßen dürfen, zeugt einerseits von der Qualität unserer Sportanlage und ist andererseits ein ganz wichtiges Signal für die Sportstadt Wiener Neustadt. Als Sportstadtrat freut es mich, dass sich unser Stadion etabliert hat, dass wir hier einen guten Ruf genießen und weit über die Stadtgrenzen hinaus als Austragungsort mit perfekten Bedingungen bekannt sind. Nach langer corona-bedingter Pause freut es mich auch ganz besonders, dass erstmals wieder Fans im Stadion zugelassen sind“, so Sportstadtrat Philipp Gruber (ÖVP).