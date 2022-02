Teststation am Marienmarkt wird geschlossen

Die Antigen-Teststation am Marienmarkt am Wiener Neustädter Hauptplatz wird mit Ende Februar geschlossen und steht damit ab 1. März nicht mehr zur Verfügung. Grund dafür sind die zahlreichen Testangebote in der Innenstadt, die eine Weiterführung des Standorts nicht mehr notwendig machen, heißt es seitens der Stadt. Die Teststraße in der Arena Nova bleibt bis auf Weiteres bestehen. In der Innenstadt stehen Testangebote in den beiden Apotheken am Hauptplatz (Kronen Apotheke & Mariahilf) sowie im Hilton Garden Inn-Hotel zu Verfügung.

Auslaufen wird neben dem Teststandort Marienmarkt auch der Impfbus am Hauptplatz – dieser steht am kommenden Samstag von 9.30 bis 12 Uhr ein letztes Mal am Hauptplatz, danach wird dieses Angebot ebenfalls eingestellt. Impfungen in der Arena Nova sind nach wie vor möglich. Alle weiteren Infos unter http://www.wiener-neustadt.at/de/corona-info.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden