„Ich schreib gerade am Froschkönig fürs Weihnachtsmärchen“, erzählt Irene Scherz vom Theater im Neukloster. Da es rund 20 Jahre her ist, dass diese Märchen gespielt wurde, braucht es einen neuen Text und auch eine neue Musik, an der zur Zeit Sohn Florian werkt. „Wir haben die geplanten Vorstellungen von „Godspell“ und „Maximilian“ auf nächstes Frühjahr verschoben und beginnen im September mit den Proben für Weihnachten.“ Nachsatz: „Bis dahin wird es ja hoffentlich wieder machbar sein.“

Bloody Crown ab September

„Uns hat das alles relativ glimpflich erwischt“, zeigt sich wortwiege-Leiterin Anna Maria Krassnigg gefasst. Dass ein Stück schon Premiere hatte und das andere bis zur Generalprobe gediehen sei, mache alles leichter. Am 9. September wird „Die Königin ist tot“ von Olga Flor Premiere haben und dann werden diese Stück und Dürrenmatts Bearbeitung von Shakespeares „König Johann“ bis 4. Oktober am Spielplan stehen. Inklusive Salon Royal davor, so wie für den Frühling geplant. „Wir brauchen pro Stück drei Tage Wiederaufnahme-Proben und dann geht es wieder los.“ Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit, alle Ersatztermine finden sich auf der Homepage unter www.bloodycrown.at

Ganz so einfach mit der Wiederaufnahme hat es Dagmar Leitner mit ihrer Comedienbande nicht. „Wir wissen nicht, wann wir wieder proben können und dann müssen wir wieder mit Sprech- und Stimmbildung beginnen, denn meine Schauspieler sind ja keine Profis, die im Training bleiben.“ Die beiden geplanten Stücke, „Banana Temptation oder die Versuchung von nebenan“ am Muttertag und Molieres „Der Arzt wider Willen“ im Juni, wurden einfach genau um ein Jahr verschoben. Eine Planung für den Herbst sei schwierig, aber „ich hoffe sehr auf die „Kultur in der Burg“, so Leitner, die derzeit ein Lehrbuch für Schauspielkunst schreibt.

An Ideen – auch digitalen - für die neue Saison fehlt es Birgit Klausner von „glashaus“ nicht, aber „wir haben noch keine Informationen von unseren Förderstellen, wie unser Budget aussehen wird“. Sicher ist vorerst nur, dass es einen Autorenwettbewerb gemeinsam mit dem Triebwerk geben wird, der im Mai startet und mit einem Live-Screening als Tiny Triebwerk Session am 4. Juni enden wird. „Das Würsteltheater müssen wir streichen, „Ladyglich“ im Akademiepark ist in Planung, aber alles hängt am Budget.“

KTM-Geschäftsführer Matthias Zauner sagt: "Wir haben Veranstaltungen auf Herbst verschoben, oder aufs nächste Jahr und manches absagen müssen. Im Prinzip warten wir ab, was im Sommer und Herbst möglich sein wird." Am Herbstprogramm wird gearbeitet, ebenso will man im Sommer Kulturveranstaltungen machen. Das Stadtfest sei einstweilen noch am Plan "es wäre schade um die Neuauflage des Symphonic Rock".

Im Museum ist die Neustädter Stadtgeschichte fertig aufgestellt und auch die Sonderschau "Wiener Neustadt packt aus" wartet nur mehr auf Besucher, die hoffentlich ab Mitte Mai wieder ins Museum dürfen.