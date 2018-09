Jeden zweiten Donnerstag konnten Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen kostenlos Slacklines, Yoga, Kletterschuhe und Hilfe durch die Trainer in Anspruch nehmen. Bouldern nennt man das Klettern in Absprunghöhe, ohne Gurt und Seil. Angeboten wurde das Projekt heuer zum ersten Mal.

„Mit dem Boulderblock ist lange nichts passiert. Wir wollten die Verantwortung für eine Veränderung übernehmen, haben neue Routen verschraubt und dieses Projekt ins Leben gerufen“, sagt Markus Raffeis von den Naturfreunden. Das Angebot kam gut an, jede Veranstaltung war mit ungefähr zwanzig Teilnehmenden pro Angebot ausgelastet.

„Es kamen Leute quer durch die Bank und wir haben von allen sehr positives Feedback bekommen. Die Gegend rund um Wiener Neustadt bietet sich sehr gut zum Klettern an.“, so die Leiterin des Projekt Monika Schneider-Mendoza. Durch das „Thursday Night Bouldern“ möchten die Naturfreunde auch an Reichweite gewinnen. Eine eigene Halle, in der sie in Wiener Neustadt regelmäßig Kletterkurse anbieten können, haben sie noch nicht, sie hoffen auf die baldige Eröffnung der Kletterhalle in der Pottendorfer Straße.

Auch die NÖN hat sich auch an den Boulderblock gewagt und bekam einige hilfreiche von Klettertrainer Bernd Grimm. So muss man etwa verhindern, dass beim Klettern „die Tür aufgeht“, damit ist ein Wegschwingen des Körpers von der Wand um die Körperlängsachse durch eine instabile Gleichgewichtslage gemeint.