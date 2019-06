Die Polizei bewies am Montag auch ein Händchen für Tiere: Eine Entenfamilie war vom Stadtpark in Richtung Akademiepark unterwegs, überquerte dafür die stark befahrene Grazer Straße. Kurzzeitig wurden Autos aufgehalten, die Beamten konnten die Tiere dann gemeinsam mit einem Organ des Ordnungsdienstes sicher in den Akademiepark lotsen.