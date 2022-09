Tonkünstler mit vier Konzerten in den Kasematten

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Im Oktober hebt sich in den Wiener Neustädter Kasematten der Vorhang für den nächsten Konzertzyklus des Tonkünstler-Orchester, dem symphonischen Aushängeschild Niederösterreichs. Im Rahmen des ersten Konzerts am 11. Oktober (18.30 Uhr) verwebt das Orchester musikalische Fäden von Prokofjew und Schumann zu einem melodiösen Klangteppich. Drei weitere Konzerte warten dann im Frühjahr 2023 – erhältlich sind sowohl Einzelkarten als auch Abo-Tickets für alle vier Veranstaltungen.

Das Programm am 11. Oktober

„In mir paukt und trompetet es seit einigen Tagen sehr (Trombe in C)“, schrieb Robert Schumann 1845. Ergebnis war die zweite Symphonie, in der Schumann sich aus einer psychischen Krise mit Rückbesinnung auf Bach und Beethoven triumphal befreien konnte. Mit einem Triumph des Melodiösen, Zarten beginnt dagegen Sergej Prokofjews erstes Violinkonzert, ein träumerisch flirrendes, quecksilbriges Virtuosen-Stück, wie geschaffen für die schweizerisch-österreichische Geigerin Amia Janicki. An den Anfang stellt der in Linz geborene Jung-Dirigent Tobias Wögerer Franz Schuberts Ouvertüre zur Schauspielmusik „Die Zauberharfe“: Dramatischer Ernst und liedhafte Melodik treffen auf italienischen Opernprunk. Die Einführung (18.30 Uhr) gestaltet Theresa Steininger-Mocnik.

Die weiteren Termine

15. Jänner 2023, 19.30 Uhr: Neujahrskonzert

25. März 2023, 18.30 Uhr: Mendelssohn & Nielsen (mit Einführung)

22. April 2023, 18.30 Uhr: Grieg & Sibelius (mit Einführung)

Tonkünstler-Abo

Das Abonnement beinhaltet alle vier Tonkünstler-Konzerte und kann bis zum ersten Konzert im Webshop der Stadt sowie im Infopoint im Alten Rathaus gekauft werden. Vorteil: Attraktive Preisvorteile und ein immer gleicher Sitzplatz. Einzelkarten sind ebenfalls unter www.webshop-wn.at erhältlich.

Zu den Tonkünstlern

Das angesehene Tonkünstler-Orchester ist einer der größten und wichtigsten musikalischen Botschafter Österreichs. Den Kernbereich der künstlerischen Arbeit bildet das traditionelle Orchesterrepertoire von Klassik über Romantik bis hin zur Musik des 20. Jahrhunderts. Seit 1945 sind die Tonkünstler das Symphonieorchester des Landes Niederösterreich und werden von Publikum und Kritikern gleichermaßen geschätzt und gelobt. Dem damit verbundenen kulturellen und künstlerischen Bildungsauftrag werden sie Jahr für Jahr auch in Wiener Neustadt eindrucksvoll gerecht.

