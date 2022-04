Toyota-Autohaus: Eröffnung mit Toni Polster

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Toyota kommt mit dem Autohaus Ebner wieder nach Wiener Neustadt. Das Autohaus Ebner feiert mit einem großen Fest am 7. Mai die Eröffnung des sechsten Ebner-Standortes.

Am ehemaligen Toyota Frey Gelände (das Autohaus schloss im September 2020) in der Stadionstraße 17 wird nach umfangreichen Renovierungsarbeiten sowohl der Vertrieb der Marke Toyota wieder aufgenommen, als auch eine Fachwerkstätte mit Spenglerei und Lackiererei für alle Marken in Betrieb genommen. Rund 30 Mitarbeiter werden dort beschäftigt sein.

Am Eröffnungstag gibt es bei freiem Eintritt Live-Musik mit den „Edlseern“ und den „Jungen Zillertalern“. Los geht’s offiziell ab 10 Uhr, um 10.30 Uhr wird Toni Polster im Bundesliga-Corner, bei dem jeder sein Wissen und Können zeigen darf, den Ankick machen.

Um 11 Uhr startet das Festprogramm im Zelt mit der offiziellen Eröffnung durch den Inhaber der Auto Ebner Gruppe, Andreas Leodolter sowie einem Rahmenprogramm mit dem Cheerleading Team Austria.

Gefolgt vom Live-Auftritt von den „Edlseern“ und am frühen Nachmittag von den „Jungen Zillertalern“. Außerdem gibt es eine große Eröffnungstombola.

