Trafik-Überfall: Räuber entschuldigte sich

Kurioser Überfall am Montag gegen 16.30 Uhr bei der Trafik in der Mießlgasse: Ein Mann betrat dort die Trafik, kaufte zunächst Zigaretten. Weil zu viele Kunden in der Trafik waren, verließ er sie wieder, kam aber wenige Minuten wieder. Der Unbekannte fragte die Verkäuferin zunächst, ob sie versichert seien, meinte dann auch, dass es ihm leid tue. Er zeigte der Angestellten eine Waffe, gab ihr ein Plastiksackerl. Mit ein paar Hunderter konnte er dann die Flucht ergreifen, wie sich später herausstelle, dürfte er mit dem Rad gefahren sein. Trotz einer groß angelegten Fahndung der Polizei, konnte er nicht gefasst werden. Viel ist über den Räuber bisher nicht bekannt: Der Mann trug bei dem Überfall eine schwarze Kappe, hatte einen Mundschutz auf. Er sprach in österreichischem Dialekt. Die Ermittlungen laufen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden