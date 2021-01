SPÖ-Altbürgermeisterin Traude Dierdorf verstarb am 1. Jänner im Alter von 73 Jahren. Die Verstorbene wird am Freitag, dem 15. Jänner, von 9 bis 14 Uhr, im Kirchenschiff des Museums St. Peter an der Sperr (Eingang Johannes-von-Nepomuk-Platz 1) öffentlich aufgebahrt, damit die Bevölkerung die Möglichkeit hat, sich von Traude Dierdorf zu verabschieden. Dabei werden alle geltenden Covid 19-Bestimmungen wie Maskenpflicht, Abstand halten, Hände desinfizieren, etc. gelten.

Die Einsegnung und Beisetzung im Ehrengrab findet am Friedhof im Familienkreis statt. Die heilige Seelenmesse wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.