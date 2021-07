Der Ehrenzeichenträger der Stadt, Alfred Handlhofer, ist am Dienstag im 73. Lebensjahr verstorben. Handlhofer war von 1986 bis 2005 für die SPÖ im Gemeinderat, von 1990 bis 1991 fungierte er außerdem als Obmann des Kontrollausschusses. Beruflich war Alfred Handlhofer für die ehemalige Stadt-Gesellschaft WBB (unter anderem zuständig für die Bäder) tätig. "Darüber hinaus war er viele Jahre als engagierter Funktionär tätig und hat unendlich viel für die SPÖ-Familie geleistet. Ich bedanke mich für deine Leistungen und verneige mich vor einem aufrechten Mitstreiter für die soziale Sache. Unser ganzes Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen", so SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger in einer ersten Reaktion.