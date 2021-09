Die Stadt trauert um einen ehemaligen Wiener Neustädter Politiker: Ex-Gemeinderat Karl Handler ist am Montag verstorben. Karl Handler vertrat die SPÖ von 2005 bis 2009 im Gemeinderat, dazu war er viele Jahre Betriebsleiter des Hallenbades Aqua Nova. "Wir werden unseren Freund stets in guter Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden, Karl", so SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger.