Josef „Micki“ Statzinger war mit seinem köstlichen Eis über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt und wahrlich eine Institution. Die Eröffnung der neuen Eissaison am 8. März, auf die er schon sehnsüchtig wartete, erlebt Josef „Micki“ Statzinger nicht mehr mit. Er verstarb plötzlich und unerwartet mit 80 Jahren.

Bereits 1969 eröffnete der Bäcker- und Zuckerbäckermeister seine Konditorei in Pottendorf, bevor es ihn zum Eismachen zog. Seit 1985 gibt es das beliebte „Statzinger-Eis“ in Neufeld, Eisgeschäfte betrieb er mit Filialen in der Reyergasse und der Herzog Leopold Straße auch in der Wiener Neustädter Innenstadt.

"Er hat die Leute geliebt"

Und dass Josef Statzingers Hobby die Arbeit war, war unübersehbar. Das merkten auch die Kunden. „Die Anteilnahme ist groß. Mein Vater war sehr beliebt. Die Kunden sind sehr betroffen“, erzählt Tochter Ursula Statzinger. Der Eisspezialist war stets freundlich und suchte auch immer wieder den Kontakt zu seinen Kunden. „Er hat die Leute geliebt“, beschreibt Tochter Ursula, die auch den Betrieb (Neufeld und Rust) in seinem Sinne weiterführen wird, ihren Vater. Die köstlichen Rezepte für die Eiskreationen sollen weiterleben.

Trauer um „Micki“ herrscht auch in der Fußballszene: Josef Statzinger spielte beim ASK Lichtenwörth erfolgreich Fußball und stieg 1974 mit seinem Klub in die niederösterreichische Landesliga auf.