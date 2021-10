Trauer um Paul Christian Hajek

Die Stadt trauert um einen prominenten Mediziner: Paul Christian Hajek ist im 70. Lebensjahr verstorben.

Hajek war lange Jahre Leiter des Zentralröntgeninstituts für Diagnostik, Interventionelle Radiologie und Nuklearmedizin, im Jahr 2017 trat er in den Ruhestand.

Er konnte in seiner Laufbahn zahlreiche Projekte gestalten. In den Zeiträumen von 2004 bis 2006 sowie von 2008 bis 2015, als das Klinikum an die Holding übergeben wurde, bekleidete Hajek zusätzlich die Position des Ärztlichen Direktors.

In seiner Laufbahn setzte er sich vor allem für die Weiterentwicklung des Spitals als Krebskompetenzzentrum ein. Dazu war er auch seit 2008 auch als Experte des Landessanitätsrates für NÖ tätig.