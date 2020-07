Seit seinem achten Lebensjahr besucht Elias Lorenz, 14, schon die Schauspielakademie in Wiener Neustadt. „Meine Mutter suchte eine Ferienbeschäftigung für mich, hat mich in einen Kurs eingeschrieben und es hat gleich super gut für mich gepasst.“ Seither ist er zweimal die Woche bei Schaupiellehrerin Dagmar Leitner im Unterricht. Warum? „Es verändert etwas in einem, man lernt viel fürs Leben, das Theater hilft mich weiter zu entwickeln“, ist sich der junge Neustädter sicher.

Seine bisher liebste Rolle war der Onkel in der „Pension Schöller“, „das war echt lustig als Jugendlicher.“ Dagmar Leitner: „Mir hat er als Lysander im Sommernachtstraum am besten gefallen. Da fand ich ihn am stimmigsten.“

Viele Kinder und Jugendliche kommen über den Sommerferienspaß zum Schauspiel. Und profitieren auf vielen Ebenen davon. Leitner: „Sprache, Sprechtalent, Stimme, aber auch die Aufnahmefähigkeit und Konzentration werden ebenso trainiert, wie Selbstbewusstsein und Auftreten.“ Das Berufsziel für Elias Lorenz steht übrigens schon fest: „Schauspieler, was sonst?“

Übrigens gibt es für den heurigen Sommerkurs, 17. bis 28. August, für alle ab 12 Jahren über den ASKÖ noch Plätze.